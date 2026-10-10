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«У Києві майже як у Тель-Авіві». Новий посол Ізраїлю поділився враженнями від української столиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«У Києві майже як у Тель-Авіві». Новий посол Ізраїлю поділився враженнями від української столиці
Київ та Тель-Авів — стійкі міста, що активно живуть і розвиваються попри воєнні загрози
фото: wikipedia

21 серпня 2026 року Розенбліт почав дипломатичну місію в Україні

Новопризначений посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про свої перші враження від Києва, який, попри повномасштабну війну та регулярні російські атаки, здивував його активним життям, архітектурою та стилем мешканців.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим інтерв’ю посла українським медіа після його призначення, посол зізнався, що перед поїздкою до України він неодноразово чув попередження про небезпеку перебування в Києві. Йому розповідали про постійні атаки дронами та балістичними ракетами. Водночас реальність столиці виявилася для дипломата значно ширшою за картину війни.

«Те, про що мені забули сказати і що я відкрив для себе: Київ – прекрасне місто. Це чудове поєднання європейської та східної архітектури. І попри усі обстріли – це живе місто», – зазначив Розенбліт.

Він звернув увагу на те, що кияни продовжують жити звичним життям навіть в умовах війни. За словами дипломата, люди ходять до кав’ярень, стежать за модою, роблять стильні зачіски та зберігають активний спосіб життя.

«Люди тут ходять до кав’ярень, мають шикарну моду, гарні зачіски та крутий спосіб життя. І усе це неабияк вражає. Тож моє перше враження було «Вау!»», – розповів посол.

Розенбліт зазначив, що більшу частину життя прожив в Єрусалимі, тому йому добре знайоме культурне протиставлення двох найбільших ізраїльських міст. За його словами, Єрусалим асоціюється з більш традиційним укладом, тоді як Тель-Авів – із сучасним та модним способом життя. Саме в цьому аспекті дипломат побачив схожість Києва з Тель-Авівом.

«Я прожив в Єрусалимі більшу частину свого життя, але, знаєте, в Ізраїлі є різниця між єрусалимцями, які більш традиційні, і мешканцями Тель-Авіва, які більш модні та сучасні. Я думаю, в Києві майже як у Тель-Авіві в цьому сенсі», – сказав Розенбліт.

21 серпня 2026 року Рої Розенбліт розпочав дипломатичну місію в Україні. Під час вручення копій вірчих грамот він заявив, що розраховує на поглиблення відносин між Україною та Ізраїлем.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.

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Теги: Рої Розенбліт Ізраїль Київ війна посол

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