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У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона восьмого поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона восьмого поверху
Правоохоронці встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали фігуранта
фото: Національна поліція України

Перебуваючи на балконі, чоловік дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив 

У Києві поліцейські затримали місцевого жителя, який стріляв з балкону багатоповерхівки зі стартового пістолета. Чоловік був напідпитку. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що з балкону одного з житлових будинків стріляє невідомий. Правоохоронці встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали фігуранта.

«Зʼясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору. Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп'яніння – огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 1,53 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили зброю та повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили на проїжджій частині тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Поліцейські затримали водія, який намагався втекти з місця події. Інцидент стався на Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка з вогнепальними пораненнями, який лежав на проїжджій частині поруч із автомобілем Chevrolet. За попередніми даними поліції, загиблий, ймовірно, був водієм цієї машини.

Теги: Київ стрілянина

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