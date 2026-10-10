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Росія вдарила по ресторану в Києві: є постраждалі (оновлено)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по ресторану в Києві: є постраждалі (оновлено)
Росія 10 жовтня атакувала українську столицю ракетами
фото: ДСНС (ілюстративне)

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків ракети у дворі житлового будинку

У Києві під час російської атаки 10 жовтня зафіксовано влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Згодом міський голова уточнив, що у будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих. Один із них перебуває у тяжкому стані. Медики надають йому допомогу.

Ще за однією адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку. 

Зазначимо, що близько 14:00, Кличко повідомив про вибухи в столиці та закликав мешканців перебувати в укриттях. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та швидкісні цілі на Київ.

Раніше мер інформував про наслідки атаки в Солом'янському районі. Зокрема, попередньо, уламки безпілотника впали на 25-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання уламків у восьмиповерхову офісну будівлю. На місця подій направили екстрені служби.

Крім того, через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. У місті також виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

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Теги: Віталій Кличко Київ обстріл ресторан

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