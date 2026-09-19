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Киянам повернули кошти за старі поїздки: як ними скористатися

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Киянам повернули кошти за старі поїздки: як ними скористатися
Нові тарифи на комунальний транспорт Києва почали діяти з 15 липня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кошти з «Гаманця» можна використати для купівлі поїздок за новими тарифами

У застосунку «Київ Цифровий» завершили повернення коштів за поїздки, які лишилися невикористаними за старими тарифами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Йдеться про поїздки, які лишилися на транспортних картках після переходу Києва на нові тарифи 15 липня. Невикористаний ресурс після 14 вересня не анулювали: його вартість перевели у грошовий еквівалент і зарахували на баланс картки в «Гаманці». Про такий порядок міська влада повідомляла ще до набуття чинності новими цінами.

Тепер кошти відображаються у розділі «Мій Гаманець» застосунку. Їх можна витратити на придбання нових поїздок за актуальними тарифами.

Як використати повернуті кошти

Щоб придбати поїздки за кошти з «Гаманця», потрібно:

відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта»;
вибрати потрібну картку;
відкрити «Мій Гаманець»;
натиснути «Придбати поїздки»;
вказати потрібну кількість поїздок.

Вартість однієї поїздки залежить від того, скільки їх купити одразу:

  • 1–9 поїздок – 30 грн за кожну;
  • 10–19 поїздок – 28,9 грн;
  • 20–29 поїздок – 26,8 грн;
  • 30–39 поїздок – 26,6 грн;
  • 40–49 поїздок – 25,5 грн;
  • 50 поїздок – 25 грн за кожну.

Кошти з «Гаманця» можна спрямувати не лише на окремі поїздки, а й на інші транспортні продукти, зокрема проїзний. Для цього потрібно звернутися до техпідтримки «Київ Цифрового» – на пошту [email protected], за телефоном (044) 366-55-55 або особисто до відділу обробки звернень КП ГІОЦ за адресою вул. Космічна, 12-А, кабінет 108 (тел. (044) 366-81-36).

Що змінилося після підвищення тарифів

Нові тарифи на комунальний транспорт Києва почали діяти з 15 липня: разова поїздка в метро, автобусі, тролейбусі, трамваї чи фунікулері зросла з 8 до 30 грн. Раніше «Главком» детально пояснював, як саме змінилася вартість проїзду і хто має право на пільги, а також що чекало на поїздки, придбані до підвищення.

Нагадаємо, «Київ Цифровий» розпочав поетапне повернення коштів за невикористані поїздки ще в середині вересня – тоді в КМДА попереджали, що суми можуть надходити на картки частинами.

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Теги: Київ тарифи метро продукти транспорт влада пільги

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