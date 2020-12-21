На трасі під Києвом водійка Peugeot врізалась у рекламний щит АЗС (фото)

Водійка автомобіля не впоралася з керуванням

У результаті ДТП отримали пошкодження автомобіль і рекламний щит

У суботу, 19 грудня, близько 17 години на 101 км автодороги Київ – Харків – Довжанський у Яготинському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода з матеріальними збитками.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

42-річна водійка Peugeot не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на рекламний щит однієї з АЗС.

У цій автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортний засіб та об'єкт зовнішньої реклами отримали механічні пошкодження.

На водійку патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Також Патрульна поліція Київщини повідомила, що за минулі вихідні, 19-20 грудня, на території області сталося 79 ДТП, із них 3 – з травмованими, одна особа отримала травми та дві людини загинули.

Як повідомлялося, 18 грудня у с. Мала Вільшанка Білоцерківського району 39-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя зустрічної смуги руху, де здійснив наїзд на декоративну клумбу та дерево. Внаслідок ДТП водій та двоє 17-річних пасажирів загинули.