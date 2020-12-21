У Києві зіткнулися лоб у лоб Lada та Volkswagen: є постраждалі (відео)

Через ДТП рух на вул. Академіка Туполєва ускладнено

У понеділок, 21 грудня, на вулиці Академіка Туполєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобілі Lada та Volkswagen зіткнулися лоб у лоб.

В результаті ДТП є постраждалий. Інформація уточнюється.

Через аварію ускладнено рух в обох напрямках.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 14 до 20 грудня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 907 ДТП.