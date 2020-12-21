  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві зіткнулися лоб у лоб Lada та Volkswagen: є постраждалі (відео)

    • Розсилка
    У результаті ДТП автомобіль ВАЗ зазнав серйозних пошкоджень - У Києві зіткнулися лоб у лоб Lada та Volkswagen: є постраждалі (відео)
    У результаті ДТП автомобіль ВАЗ зазнав серйозних пошкоджень
    Фото: скріншот відео

    Через ДТП рух на вул. Академіка Туполєва ускладнено

    У понеділок, 21 грудня, на вулиці Академіка Туполєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Автомобілі Lada та Volkswagen зіткнулися лоб у лоб.

    В результаті ДТП є постраждалий. Інформація уточнюється.

    Через аварію ускладнено рух в обох напрямках.

    Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 14 до 20 грудня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 907 ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies