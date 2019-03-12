У Києві відбудеться Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини (програма)



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Правозахисна програма RIGHTS NOW! налічує понад 40 заходів

Із 23 по 30 березня у Києві під час XVI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocudaysUA триватиме найбільша в історії фестивалю (за кількістю подій) правозахисна програма RIGHTS NOW!

У програмі зібрано понад 40 заходів. Це дискусії, лекції, майстер-класи, тренінги, а також покази документальних стрічок, які концептуально висвітлюють головну тему Docudays UA - права людини в цифрову добу та безпека Інтернету.

В межах RIGHTS NOW! буде показано 4 короткометражні документальні стрічки, створені переможцями конкурсу «CIVIL PITCH: фільми громадської активності».

Показ картин відбудеться 23 березня о 17:00 в залі «Кіноман» кінотеатру «Жовтень».

Також відбудуться відкриті обговорення, в яких зможе взяти участь кожен охочий. Вони пройдуть на основній локації правозахисної програми – у креативному просторі IZONE.

Їхній розклад дивіться тут.

У спеціальній програмі «Зміни це! Лабораторія впливу для активістів та документалістів» три хедлайнери імпакт-дистрибуції зі США та Британії покажуть і розкажуть на лекціях у форматі кейс-стадіз, яких успіхів можуть досягати фільмейкери та правозахисники у спільних кампаніях за умови грамотної стратегії та ефективних інструментів. Розклад кейс-стадіз тут.

Окрема серія подій RIGHTS NOW! присвячена цифровим правам користувачів. 23 березня в просторі IZONE відбудеться:

12:00 - під час лекції «Цифрові права – путівник для користувачів інтернету» слухачам запропонують уявити, як могла виглядати б Загальна декларація цифрових прав і свобод людини-2019 (подія тут).

13:30 – аспірант Університету Бокконі Олег Солдатов прочитає лекцію «Вираження поглядів онлайн: мандрівка правозахисників кролячою норою» і розкаже про практику Європейського суду щодо порушень прав людини в Інтернеті.

15:00 – наступна дискусія – «Основні виклики для реалізації цифрових прав в Україні» орієнтована на отримання практичних знань. На основі конкретних українських прикладів останніх років експерти розкажуть, як формується список сайтів, рекомендованих до блокування, за які висловлювання в інтернеті можна отримати вирок суду, а також що таке «чорні коробочки» СБУ.

О 16:30 запрошують до ідеального з правової точки зору міста – до «Правополя». Активісти створили його за допомогою 3D-моделювання для того, щоб користувачі побачили, як мають функціонувати органи державної влади, аби відповідати стандартам дотримання прав людини. .

Боротися за безпеку у своєму селищі – часто це нелегко. Із 2018 року в Україні реалізується проект «Шерифи для нових громад». Його мета – розповісти про успішний досвід малих спільнот у самостійному вирішенні правових проблем. Дізнатися зокрема про досвід роботи шерифів можна буде 29 березня о 14:30.

Окремої уваги заслуговують цьогорічні виставки. 23 березня в IZONE відкриється виставка-інсталяція «Валізи правозахисників». Експозиція об’єднає речі правозахисників із Донбасу, Криму, Харкова, а також Азербайджану та Білорусі, яким довелося втікати з дому чи сидіти у в’язниці. У кожній валізі є що «розповісти» про свого господаря.

Ще одна виставка «Дванадцять історій свавільно засуджених довічно» працюватиме відбуватиметься протягом 24 березня і розповість 12 історій засуджених на довічне ув'язнення людей, чия вина не доведена. Ці історії невтомно збирає Харківська правозахисна група.

24 березня о 10:00 відбудеться дискусія «Право на справедливий суд», під час якої обговорюватиметься проблема перегляду кримінальних справ.

Також 24 березня о 12:30 відбудеться лекція «Політика проти здорового глузду: хіт-парад найгірших ідей з регулювання Інтернету», яку проведе Вадим Гудима, експерт та дослідник Лабораторії цифрової безпеки.

25 березня о 15:00 говоритиметься про соцмережі, як середовище для розвитку підлітків. У цій дискусії ви почуєте чотири історії про те, як соціальні мережі можуть стати середовищем розвитку та інструментом пошуку можливостей для підлітків.

25 березня о 17:00 відбудеться дискусія «Без гречки. Де робиться вибір: на дільниці чи в соцмережах?».

23 березня о 19:00 під час дискусії «Кіноклуби: неформальна освіта та дотримання авторських прав» розглядатиметься проблема сучасності, зумовлена розвитком цифрових технологій, – питання авторського права, зокрема в кіноіндустрії.

Окремі теми RIGHTS NOW! – кампанія за звільнення в'язнів Кремля, порушення прав людини в Криму, війна на Донбасі. Працюватиме VR кінотеатр, у якому демонструватимуться уривки із майбутнього фільму у форматі 3D – «Заручники війни». Завдяки VR-шолому глядач опиниться у підвалах ДНР, де утримували полонених, та почути їхні історії.

26 березня о 14:00 на лекції «Пошук істини в епоху постправди: серія інтерактив-семінарів» документатори української правозахисної організації Truth Hounds розкажуть, як фіксували воєнні злочини та як проводилась робота біля лінії фронту на Донбасі.

27 березня о 12:30 відбудеться лекція «Права людини в Криму: історії правозахисників. Як працюють в екзилі і окупації».

Крім того, у кав’ярні кінотеатру відбуватимуться традиційні зустрічі у форматі «Кава з правозахисниками». Експерти обговорять, чи можливо правозахисникам зберегти анонімність в Інтернеті, хто збирає, хто продає, а хто купує персональні дані; чому більшість депутатів ВРУ не хочуть ратифікувати Стамбульську конвенцію та визнати прояви домашнього насильства кримінальним злочином.

Традиційно працюватиме «Жива бібліотека», у якій можна буде обрати людину-«книгу» з цікавим життєвим досвідом і поставити їй питання, які хвилюють.

Вхід на усі події вільний.

Місце проведення: перший поверх у креативному просторі IZONE та в кафе кінотеатру «Жовтень».

Інформаційний партнер заходу – ІА «Главком».