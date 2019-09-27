У Києві відкрито експозицію з унікальними експонатами XVII століття



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Експозиція «Кам’яниця київського війта» збиралася упродовж 20 років співробітниками заповідника «Стародавній Київ»

Із 26 вересня у Києві, в унікальній пам’ятці житлової архітектури Подолу рубежу XVII-XVIII ст. на Костянтинівській, 6/8, відкрито оновлену експозицію «Кам’яниця київського війта».

Експозиція збиралася упродовж 20 років співробітниками заповідника «Стародавній Київ».

Присвячена історії унікальної кам’яниці, що особою першого власника укорінена в історії самоврядування міста, а об’єктивними реаліями пристосування у XVIII-ХІХ ст. документує окремі сторінки історії благодійності в Києві.

Експонати розповідають про історію надання Магдебурзького права Києву, про інститут війтівства та урядовий устрій Києво-подільської автономії, про роль козацького фактора і взаємини міщан із монастирською юрисдикцією, про ліквідацію Магдебурзького права і перепрофілювання пам’ятки під один із перших закладів імперської офіційної благодійності.

Серед унікальних експонатів музею:

артефакти самоврядного побуту Києва, зокрема, свинцева платівка з поховання київського бурмистра Івана Сказки та його дружини;

автентичні картографічні й рукописні пам’ятки, у тому числі купчі кріпості 18-19 ст. і кошторис магістрату 1786 р.;

твори іконопису, графіки та живопису, документи і стародруки, меморіальні й типологічні меблі, атрибути шкільництва й оригінальні фотографії;

унікальні свідоцтва відбудови Подолу після пожежі 1811 р. – двері з подільських будинків 1830-х рр. Окрім того, представлена низка рідкісних експонатів. Це і книга «Откоїх» (Львів, 1644 р., дуб, шкіра, папір); диван з чернечої келії Флорівського монастиря ХІХ ст.; колекція фаянсу Києво-Межигірської міської фаянсової фабрики; рідкісний комплект каркасних меблів австрійської фірми Thonet 1880-х рр.: диван, два крісла, чотири стільці та вишуканий стіл (подібні меблі були вперше виставлені на Всесвітній виставці у Парижі у 1867 р.); горіховий гарнітур м’яких меблів у стилі «неорококо» (крісло і диван-канапе середини ХІХ ст.) з динамічними гнутими контурами, низьким рельєфом різьби у вигляді квітів, хвиль, завитків, з дерев’яними деталями.

Музей працює з 11:00 до 19:00.

Вихідні: неділя, понеділок