У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)



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Пункт велопрокату відкрився на ВДНГ Фото: nextbike.kyiv

У Києві жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike

Цього тижня у Києві відкрито нові пункти велопрокату мережі Nextbike. Про це повідомляється на сторінці Nextbike у Facebook.

Одна з них – біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки зі сторони станції метро «Палац спорту».

Ще одну локацію відкрито на ВДНГ. «Велосипеди ви можете знайти ліворуч від центрального входу, біля виходу з підземного переходу та на території біля Корпусу 12, Липова алея», - йдеться в повідомленні.

Крім того, засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка на своїй сторінці у Facebook повідомив про відкриття локації nextbike.kyiv у ЖК «Республіка». «Всі ЖК, які вважають себе крутими і виглядають круто повинні мати станцію Некстбайк», - зазначив він.

Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.

Нагадаємо, у липні у Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт велопрокату мережі Nextbike.