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    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)

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    Пункт велопрокату відкрився на ВДНГ - У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    Пункт велопрокату відкрився на ВДНГ
    Фото: nextbike.kyiv

    У Києві жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike

    Цього тижня у Києві відкрито нові пункти велопрокату мережі Nextbike. Про це повідомляється на сторінці Nextbike у Facebook.

    Одна з них – біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки зі сторони станції метро «Палац спорту».

    Ще одну локацію відкрито на ВДНГ. «Велосипеди ви можете знайти ліворуч від центрального входу, біля виходу з підземного переходу та на території біля Корпусу 12, Липова алея», - йдеться в повідомленні.

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    Крім того, засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка на своїй сторінці у Facebook повідомив про відкриття локації nextbike.kyiv у ЖК «Республіка». «Всі ЖК, які вважають себе крутими і виглядають круто повинні мати станцію Некстбайк», - зазначив він.

    Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.

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    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)
    У Києві відкрилися три нові локації велопрокату Nextbike (фото)

    Нагадаємо, у липні у Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт велопрокату мережі Nextbike. 

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