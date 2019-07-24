Біля міністерства Супрун з’явився пункт велопрокату (фото)



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Велопарковка біля Міністерства охорони здоров'я Фото: Олексій Кушка, Facebook

Велопарковки можуть з'явитися біля Кабміну і Верховної Ради

У Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт вело прокату мережі Nextbike. Про це повідомив засновник Nextbike в Україні Олексій Кушка.

«Ще одна локація nextbike.kyiv. Біля Міністерство охорони здоров'я України, по вул. Грушевського 7. Щоденна їзда на велосипеді допомагає підтримувати тіло у фізичній формі. Більше катайтесь і не хворійте!» - написав він у Facebook

«Думаю, що скоро лікарі будуть видавати замість рецептів з таблетками наші абонементи для фізичних вправ», - додав Кушка.

Він також пожартував, що тепер співробітники Офісу президента і МОЗ зможуть їздити в гості один до одного.

«Можу ще зробити біля Кабінету міністрів України, Верховної Ради та інш. держустанов», - зазначив Кушка.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Вже невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату двох тисяч велосипедів у всіх районах Києва.

Нагадаємо, нещодавно біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike.

У Володимира Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді.