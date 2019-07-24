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    Біля міністерства Супрун з’явився пункт велопрокату (фото)

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    Велопарковка біля Міністерства охорони здоров'я - Біля міністерства Супрун з’явився пункт велопрокату (фото)
    Велопарковка біля Міністерства охорони здоров'я
    Фото: Олексій Кушка, Facebook

    Велопарковки можуть з'явитися біля Кабміну і Верховної Ради

    У Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт вело прокату мережі Nextbike. Про це повідомив засновник Nextbike в Україні Олексій Кушка. 

    «Ще одна локація nextbike.kyiv. Біля Міністерство охорони здоров'я України, по вул. Грушевського 7. Щоденна їзда на велосипеді допомагає підтримувати тіло у фізичній формі. Більше катайтесь і не хворійте!» - написав він у Facebook

    «Думаю, що скоро лікарі будуть видавати замість рецептів з таблетками наші абонементи для фізичних вправ», - додав Кушка.

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    Він також пожартував, що тепер співробітники Офісу президента і МОЗ зможуть їздити в гості один до одного.

    «Можу ще зробити біля Кабінету міністрів України, Верховної Ради та інш. держустанов», - зазначив Кушка.

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    Біля міністерства Супрун з’явився пункт велопрокату (фото)
    Біля міністерства Супрун з’явився пункт велопрокату (фото)

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Вже невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату двох тисяч велосипедів у всіх районах Києва.

    Нагадаємо, нещодавно біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike. 

    У Володимира Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді.

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    Віталій Кличко Міністерство охорони здоров'я Київ велосипед
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