У Києві відкрився офіс однієї із найвпливовіших газет США

Ізабель Хуршудян та Макс Берак очолили відкрите у Києві українське бюро The Washington Post

Американське видання офіційно прийшло до Києва, аби детально висвітлювати події російсько-української війни

Головне видання американської столиці The Washington Post, яке вважається одним із найвпливовіших не тільки у Вашингтоні, а й у всіх Сполучених Штатах, відкриває офіс в українській столиці. Про це видання повідомило сьогодні, 11 травня.

Редактор закордонних справ The Washington Post Дуглас Джель заявив, що «багато місяців газета […] присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення».

Тож тепер, коли, на думку американського видання, війна вступає у затяжну фазу, ЗМІ відкриває власне бюро в Києві, аби інтенсивно інформувати американського і світового читача про перипетії російсько-українського військового конфлікту безпосередньо з місць подій.

Очолить український офіс The Washington Post колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян, яка перебуває у Києві із січня.

Головним кореспондентом української філії видання став колишній голова бюро The Washington Post у Найробі (Кенія) Макс Берак, який уже два місяці займається темою російсько-української війни.

«Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації», – зазначило видання.

Нагадаємо, що у кінці квітня своє українське представництво офіційно зареєструвала компанія Ілона Маска Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету.