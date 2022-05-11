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    У Києві відкрився офіс однієї із найвпливовіших газет США

    Ізабель Хуршудян та&nbsp;Макс Берак очолили відкрите у Києві українське бюро&nbsp;The Washington Post&nbsp; - У Києві відкрився офіс однієї із найвпливовіших газет США
    Ізабель Хуршудян та Макс Берак очолили відкрите у Києві українське бюро The Washington Post 
    фото: The Washington Post

    Американське видання офіційно прийшло до Києва, аби детально висвітлювати події російсько-української війни

    Головне видання американської столиці The Washington Post, яке вважається одним із найвпливовіших не тільки у Вашингтоні, а й у всіх Сполучених Штатах, відкриває офіс в українській столиці. Про це видання повідомило сьогодні, 11 травня.

    Редактор закордонних справ The Washington Post Дуглас Джель заявив, що «багато місяців газета […] присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення».

    Тож тепер, коли, на думку американського видання, війна вступає у затяжну фазу, ЗМІ відкриває власне бюро в Києві, аби інтенсивно інформувати американського і світового читача про перипетії російсько-українського військового конфлікту безпосередньо з місць подій.

    Очолить український офіс The Washington Post колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян, яка перебуває у Києві із січня.

    Головним кореспондентом української філії видання став колишній голова бюро The Washington Post у Найробі (Кенія) Макс Берак, який уже два місяці займається темою російсько-української війни.

    «Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації», – зазначило видання.

    Нагадаємо, що у кінці квітня своє українське представництво офіційно зареєструвала компанія Ілона Маска Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві відкрився офіс однієї із найвпливовіших газет США