«Путіна чекає трибунал». Відоме російське ЗМІ нещадно розкритикувало Путіна

«Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка» – йшлося у матеріалі

Відоме пропагандистське російське видання «Лента.ру» влаштувало сьогодні демарш. На головній сторінці ЗМІ з'явилася низка матеріалів із критикою російського диктатора Володимира Путіна, який напав на Україну, повідомляє «Медіазона»

«На Lenta.ru з'явилися понад десять матеріалів із критикою президента Володимира Путіна і війни в Україні. Хоча зараз вони вже зникли із сайту, копія головної сторінки збереглася у веб-архіві», – пише ЗМІ.

Видання зазначає, що причина появи статей з критикою Путіна на головній сторінці пропагандистського видання – не хакери.

У «Лента.ру» повідомили, що це протест їхніх співробітників. Журналісти замінили тексти на інші у вже опублікованих новинах.

Зокрема, на головній сторінці видання росіяни могли прочитати матеріали із заголовками:

«Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка»,

«Путін розв'язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття»,

«Війною легше прикрити провали в економіці. Путін має піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію у прірву»,

«Зеленський виявився крутішим за Путіна»,

«Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство»,

«Путіна та його соратників чекає трибунал» та ін.

«Медіазона» повідомляє, що всі ці матеріали починалися з дисклеймера про те, що «цей матеріал не погоджений із керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента роздасть виданню звєздюлєй».

Відповідальність за публікації взяли на себе керівник відділів «Економіка» та «Середовище існування» Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

До слова, через економічні негаразди та величезні втрати на війні проти України росіянам тепер не до «параду перемоги». Цьогорічне своє «святкування» 9 травня вони називають «позором».

Нагадаємо, сьогоднішній вигляд президента Росії на Красній площі викликав іронічну реакцію у соцмережах. Судячи з виразу обличчя, президента Росії мало цікавило мілітарне видовище, підготовлене організаторами параду. Вираз обличчя та пози президента РФ нагадали першого комуністичного правителя Росії Володимира Леніна. Зокрема той у останні роки життя також прикривав ноги ковдрою.

У своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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