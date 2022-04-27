Starlink офіційно зареєстрував своє представництво в Україні

Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн»

Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні. Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн». Про це повідомив віце-прем'єр, міністер цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Компанія займається наданням послуг супутникового інтернету.

«Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні», - зазначив він.

Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора. «Я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше», – запевнив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

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