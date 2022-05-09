Український прапор під забороною. Як німецькі ЗМІ відреагували на скандальне рішення (фото, відео)

Влада Берліна на 8 та 9 травня разом із проросійською символікою обмежила використання на заходах прапорів України. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав це рішення «катастрофою» й закликав скасувати заборону на українські прапори. Українці все ж розгорнули національний прапор 9 травня.

Німецька поліція не поставилася до цього з розумінням – наказала його згорнути. На прохання активістів зачекати, аби люди зробили це обережно, правоохоронці вирішили нікого не слухати й взялися самостійно його складати. Це все відбувалося на очах українців, земляки яких щодня гинуть, рятуючи нашу країну від російських загарбників. Дружина посла, Світлана Мельник, обурена таким рішенням німців та розповіла, як на це відреагували ЗМІ країни.

У статті газети Bild акцентується, що стосовно українських прапорів поліція суворо дотримується правил заборони. Свою причину таких дій вони аргументують «високою можливістю ризику провокацій».

«Це хвилини ганьби під час відзначення річниці капітуляції й звільнення Європи від націонал-соціалізму у 1945 році!» – так починається стаття у газеті Bild.

Але на практиці, за словами журналіста, це виглядає так, що «українські прапори провокують проросійських демонстрантів, тому ними не можна розмахувати».

«Адже у такий спосіб, забороняється солідарність із завойованою та бомбардованою країною, яка бореться за свободу», – обурюється журналіст.

Автор статті на власні очі побачив, як чоловік роздавав українські паперові прапори, але правоохоронці швидко зібрали їх, а чоловіка з місця події відвели. Крім того, поліція сама власноруч скручувала великий український прапор.

Журналіст також розповів, що було дуже соромно за те, як десятки демонстрантів на адресу українського посла кричали «Мельник геть!», «нацист». Саме тоді, коли він покладав вінок до радянського меморіалу в берлінському Тіргартені на вшанування пам’яті мільйонів українців, які загинули у Другій світовій війні.

«Це були представники організації, яка опозиціонує себе як так званий «рух за мир», але очевидно, що демонструє солідарність з Росією. Серед них були німецькі комуністи і навіть Егон Кренц, колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини та останній глава НДР. Добре, що хоч інші учасники демонстрації виявили солідарність з Мельником. Вони скандували українські співи і були одягнені в синьо-жовтий одяг», – підсумовує свою статтю журналіст.

Також Світлана Мельник розповіла, як відреагувало на події у Берліні видання «Tagesspiegel».

У матеріалах журналістів зазначається, що ці заходи ще в суботу, 7 травня, розкритикував посол України Андрій Мельник, а також представники партії ХДС. Вони хочуть подати відповідний позов в адміністративний суд Берліна за таке рішення Сенату і визнати його протиправним.

Зокрема, представник партії ХДС Кай Вегнер написав у Твіттері: «Український прапор символізує боротьбу за свободу – як можна було в Берліні забороняти його?».

Генеральний секретар ХДС в Берліні Штефан Еверс також обурився тим, що йому заборонили демонструвати солідарність з Україною, брати в руки український прапор і робити заяви з формулюванням «Солідарність з Україною» та цитувати Аденауера «Ми обираємо свободу».

«Це рішення Сенату є ганьбою для Берліна. 8 травня нагадує нам: ніколи знову! І тому потрібно дозволити проявити солідарність з жертвами російської агресії, – особливо сьогодні і особливо в цьому місці», – сказав Еверс.

За словами Світлани Мельник, про те, що це питання не лише свободи вираження поглядів, але й порядності, написали й інші численні німецькі видання.