ДБР оголосило підозру полісмену, який викрав BMW за допомогою евакуатора



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Слідчі ДБР повідомили про підозру одеському працівнику поліції та його спільнику

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру полісмену, який у лютому в Одесі вкрав автомобіль BMW 320D за допомогою евакуатора. Про це 20 серпня поінформувало Державне бюро розслідувань.





«Установлено, що... він звернувся за допомогою до свого знайомого. Так, діючи за попередньою змовою, правоохоронець разом зі спільником прибув до будинку в Одесі, де був припаркований указаний автомобіль. Із метою конспірації своїх протиправних дій вони зняли з автомобіля реєстраційний номер Республіки Білорусь і замінили на реєстраційний номер Республіки Польща. У подальшому за допомогою евакуатора, водій якого не був обізнаний про протиправні дії, спільники перевезли автомобіль марки BMW 320D в село Дачне Одеської області», – ідеться в повідомленні.



У ДБР розповіли, що викрадену машину виявили та вилучили під час обшуку за місцем проживання одного з фігурантів кримінального провадження, відкритого за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України).





Розслідуванням встановлено, що у період з 2017 по 2020 р. обвинувачений викрав 18 автомобілів марки Daewoo та один автомобіль марки Сhevrolet з метою подальшого продажу на автозапчастини. Між іншим, у Києві судитимуть серійного викрадача автівок



