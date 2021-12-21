У Києві встановили 3D-мінімакет будинку Крістера (фото)

Двоповерховий будинок відомих садівників Крістерів є цікавим зразком архітектури київських околиць на Пріорці

У парку Гірка Крістера в Подільському районі Києва відкрито 3D мінімакет, який відтворює двоповерховий будинок Вільгельма Крістера, якому Київ завдячує своїм озелененням. Мініатюру втраченої пам'ятки архітектури Києва, виготовлену з дерева, установлено біля кінотеатру Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

На мінімакеті розміщена табличка з описом українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля, що робить пам‘ятку доступною для людей із інвалідністю.

«Ідея відтворити відому пам’ятку архітектури Києва виникла у місцевих активістів, а реалізували її за кошти Громадського бюджету. Роботу доручили Василю Маркушу, з яким вже працювали на відтворенні схожої моделі Софійського собору. Хочу відзначити, що експонат — клопітка праця, створена з дерева», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА додали, що завдяки шрифту Брайля люди з порушеннями зору зможуть отримати інформацію про помістя садівника, водночас ті, хто має порушення слуху, прочитають про мінімакет по QR-коду, який розміщено поруч зі зменшеним будинком.

Двоповерховий будинок відомих садівників Крістерів є цікавим зразком архітектури київських околиць на Пріорці. Саме ця родина наприкінці 19-го на початку 20 століть активно займалася перетворенням Києва в місто-сад.

Відтворення будинку Крістера – це реалізація проєкту-пререможця громадського бюджету Києва на 2021 рік. Ним став Василь Маркуш.

Нагадаємо, 20 грудня на вулиці Хрещатик, 36 у центрі Києва відкрили мініскульптуру будівлі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обладнану рельєфно-тактильними табличками зі шрифтом Брайля.

У кінці листопада у столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.