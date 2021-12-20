Ущент розтрощений. Киян шокував процес реставрації Будинку зі зміями (фото)

У Будинку зі зміями та каштанами ведуться реставраційні роботи

Активісти вимагають негайно вжити заходи для зупинення свавілля

Легендарний прибутковий будинок С. Чоколової, відомий як Будинок зі зміями та каштанами, на Великій Житомирській, 32 вщент розтрощений. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook активістка, колишня депутатка Київради Олена Терещенко.

У будинку вибиті вікна, зі стін знято унікальну ліпнину.

«Невже процес реставрації може виглядати подібним чином? Чекаємо на негайні пояснення! Не для того ми роками відстоювали цю абсолютно неймовірну пам’ятку архітектури роботи Ледоховського, заводили кримінальні провадження, відловлювали невстановлених осіб, які намагалися її трощити, щоб зараз, після оголошення на гучній пресконференції новим власником спільно з керівництвом Мінкультури та КМДА про її виключно «реставрацію», її нищили прямо посеред біла дня», – заявила Терещенко.

За її словами, не встановлено жодного інформаційного стенду з описом того, що зараз відбувається з фасадом будинку.

«Дивлячись на три повністю знищених вікна третього поверху, замість яких тепер красується огроменна дира, виникають величезні питання на предмет того, що відбувається! Але точно не реставрація, оскільки в результаті подібного втручання ця незрівнянна пам‘ятка архітектури прямо на наших з вами очах втрачає свою автентичність!» – зазначила Терещенко.

«Вимагаємо негайно вжити заходи для зупинення свавілля, порятунку пам‘ятки та оперативному висвітленні ситуації щодо характеру робіт, які проводяться!» – заявила вона.

Нагадаємо,в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Як повідомляли столичні чиновники, проєктом реконструкції передбачається знесення поверху, який був побудований у 1945 році, що призвело до знищення аттику – стінки, що влаштовується над карнизом і яка прикрашена рельєфними композиціями. Окрім того, в ході робіт аварійну будівлю планують повернути у належний стан та відновити втрачені декоративні елементи.

Будинок був зведений близько 90 років тому за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві та є автором низки столичних будівель.

Будинок зі зміями та каштанами вирізняється своєю декоративністю – велика кількість ліпнин у формі плазунів та рослинних елементів прикрашають фасад, додають йому деякої асиметричності.

Нагадаємо, Київрада наклала мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-XX століття, щоб унеможливити їх знищення.



