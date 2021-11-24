На Володимирській гірці з’явилась 3D-мініатюра «мосту Кличка» (фото)

Люди з порушеннями зору можуть дізнатися інформацію про пішохідно-велосипедний міст і «побачити його руками»

У столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору. Встановлення нової мініскульптури – це продовження інклюзивного туристичного маршруту від Софійського собору до парку «Хрещатий». Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Це вже третій мінімакет визначних пам’яток столиці. Раніше ми встановили макети Софійського собору та фонтану Архистратига Михаїла. За їх допомогою люди з порушеннями зору можуть дізнатися інформацію про ці пам’ятки та «побачити їх руками». Нова скульптура, як і попередні, обладнана QR-кодом, після сканування якого можна перейти на сайт Управління туризму та промоцій, де міститься вся інформація про міст у текстовому, звуковому та відеоформаті жестовою мовою. Доступна ця інформація українською та англійською мовами», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що місто планує встановлення таких макетів і біля інших видатних пам’яток столиці.

Голова громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Володимир Петровський зауважив, що нова скульптура відповідає всім вимогам для осіб із порушеннями зору, макет тактильний і безпечний. За його словами, скульптура універсальна: ознайомитись із нею можуть не тільки люди із порушеннями зору, а й усі охочі.

До слова, нещодавно в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.