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    У світі

    Індія послабить карантин попри рекордне зростання хворих на коронавірус

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    <p>У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання</p> - Індія послабить карантин попри рекордне зростання хворих на коронавірус

    У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання

    Регіони країни з високою кількістю випадків Covid-19 залишатимуться під жорстким карантином

    Влада Індії оприлюднила план подальшого полегшення жорсткого карантину в державі, попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу напередодні.

    Про це інформує BBC.

    «Індія оголосила про план подальшого полегшення жорсткого карантину в країні, навіть попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

    З 8 червня ресторанам, готелям, торговим центрам та культовим місцям буде дозволено відкритись для відвідувачів у багатьох регіонах країни в рамках першого етапу трифазного плану виходу держави з карантину. Пізніше, ймовірно, вже у липні, індійські школи та коледжі відновлять навчальний процес.

    При цьому регіони з високою кількістю випадків Covid-19 залишатимуться під жорстким карантином.

    У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання.

    В Індії наразі зафіксовано 181 827 випадків Covid-19 та 5 185 смертей унаслідок хвороби.

    Нагадаємо, в Індії третій день поспіль рекордний добовий приріст інфікованих Covid-19.

    Як повідомлялося, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.

    Індія карантин коронавірус
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