Індія послабить карантин попри рекордне зростання хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання

Регіони країни з високою кількістю випадків Covid-19 залишатимуться під жорстким карантином

Влада Індії оприлюднила план подальшого полегшення жорсткого карантину в державі, попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу напередодні.

Про це інформує BBC.

«Індія оголосила про план подальшого полегшення жорсткого карантину в країні, навіть попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

З 8 червня ресторанам, готелям, торговим центрам та культовим місцям буде дозволено відкритись для відвідувачів у багатьох регіонах країни в рамках першого етапу трифазного плану виходу держави з карантину. Пізніше, ймовірно, вже у липні, індійські школи та коледжі відновлять навчальний процес.

При цьому регіони з високою кількістю випадків Covid-19 залишатимуться під жорстким карантином.

У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання.

В Індії наразі зафіксовано 181 827 випадків Covid-19 та 5 185 смертей унаслідок хвороби.

Нагадаємо, в Індії третій день поспіль рекордний добовий приріст інфікованих Covid-19.

Як повідомлялося, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.