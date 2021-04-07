  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві з 10 квітня обмежується рух Кільцевою дорогою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кільцеву дорогу планують капітально реконструювати - У Києві з 10 квітня обмежується рух Кільцевою дорогою

    Кільцеву дорогу планують капітально реконструювати

    Триватиме ремонт траси від Одеської площі до вулиці Луценка

    У звʼязку з капітальним ремонтом, що починається на Кільцевій дорозі у Києві, з 06:00 години 10 квітня на трасі обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

    sevastopo-l-014

    На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

    Заїзд на Кільцеву дорогу з просп. Глушкова здійснюватиметься за схемою: просп. Глушкова – пл. Одеська – вул. Лятошинського – вул. Луценка – Кільцева дорога.

    Ремонт дороги триватиме до 30 червня.

    Нагадаємо, що в Києві триває ремонт проспекту Степана Бандери, через що обмежено рух поблизу залізничної платформи «Зеніт».

    Читайте також:

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies