У Києві з 10 квітня обмежується рух Кільцевою дорогою

Триватиме ремонт траси від Одеської площі до вулиці Луценка

У звʼязку з капітальним ремонтом, що починається на Кільцевій дорозі у Києві, з 06:00 години 10 квітня на трасі обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Заїзд на Кільцеву дорогу з просп. Глушкова здійснюватиметься за схемою: просп. Глушкова – пл. Одеська – вул. Лятошинського – вул. Луценка – Кільцева дорога.

Ремонт дороги триватиме до 30 червня.

Нагадаємо, що в Києві триває ремонт проспекту Степана Бандери, через що обмежено рух поблизу залізничної платформи «Зеніт».