У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів

Рухомий склад для нових ліній перерозподілили з інших міських маршрутів, переважно правобережних

У столиці відсьогодні, 29 жовтня, розпочинають роботу додаткові автобусні маршрути, які дублюють ділянки «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену й забезпечують сполучення між берегами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГО «Пасажири Києва».

Для забезпечення стабільного пасажиропотоку рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст, а розклади руху вже оприлюднені на офіційному сайті «Київпастранс».

Нові та змінені маршрути вздовж «зеленої» лінії:

Автобус № 3М: ст. м. Видубичі – Дарницький міст – ст. м. Осокорки (шість випусків, інтервал у пікові години – 11 хв);

Схема тимчасового автобусного маршруту № 3М інфографіка: Київпастранс

Автобус № 22Тл: ст. м. Либідська – Дарницький міст – ст. м. Осокорки – вул. Тростянецька (шість випусків, піковий інтервал – 11 хв);

Автобуси № 22 (тепер № 22Тд) та № 91 (тепер № 91Т): відтепер курсуватимуть через Дарницький міст.

Нові маршрути вздовж «червоної» лінії:

Автобус № 1МД: "ст. м. Дарниця – ст. м. Арсенальна – ст. м. Палац спорту" (5 випусків, піковий інтервал – 22 хв);

Автобус № 1МА: "ст. м. Лісова – ст. м. Арсенальна" (5 випусків, піковий інтервал – 20 хв).

Схема руху автобусного маршруту № 1МД інфографіка: Київпастранс

Схема руху автобусного маршруту № 1МА інфографіка: Київпастранс

Для запуску нових напрямків на «червоній» лінії випуск на існуючому маршруті № 1М зменшено на вісім одиниць, через що його піковий інтервал зросте до 21 хвилини.

Рухомий склад для нових ліній перерозподілили з інших міських маршрутів (переважно правобережних, а також на дві одиниці зменшено випуск на автобусі № 114).

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська пошкодили Південний міст у Києві. Через атаку столична влада обмежила автомобільний рух переправою та роботу «зеленої» лінії метрополітену.