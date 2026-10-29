Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів
Рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст,
фото: Київпастранс

Рухомий склад для нових ліній перерозподілили з інших міських маршрутів, переважно правобережних

У столиці відсьогодні, 29 жовтня, розпочинають роботу додаткові автобусні маршрути, які дублюють ділянки «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену й забезпечують сполучення між берегами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГО «Пасажири Києва».

Для забезпечення стабільного пасажиропотоку рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст, а розклади руху вже оприлюднені на офіційному сайті «Київпастранс».

Нові та змінені маршрути вздовж «зеленої» лінії:

  • Автобус № 3М: ст. м. Видубичі – Дарницький міст – ст. м. Осокорки (шість випусків, інтервал у пікові години – 11 хв);
Схема тимчасового автобусного маршруту № 3М
Схема тимчасового автобусного маршруту № 3М
інфографіка: Київпастранс
  • Автобус № 22Тл: ст. м. Либідська – Дарницький міст – ст. м. Осокорки – вул. Тростянецька (шість випусків, піковий інтервал – 11 хв);
  • Автобуси № 22 (тепер № 22Тд) та № 91 (тепер № 91Т): відтепер курсуватимуть через Дарницький міст.

Нові маршрути вздовж «червоної» лінії:

  • Автобус № 1МД: "ст. м. Дарниця – ст. м. Арсенальна – ст. м. Палац спорту" (5 випусків, піковий інтервал – 22 хв);
  • Автобус № 1МА: "ст. м. Лісова – ст. м. Арсенальна" (5 випусків, піковий інтервал – 20 хв).
Схема руху автобусного маршруту № 1МД
Схема руху автобусного маршруту № 1МД
інфографіка: Київпастранс
Схема руху автобусного маршруту № 1МА
Схема руху автобусного маршруту № 1МА
інфографіка: Київпастранс

Для запуску нових напрямків на «червоній» лінії випуск на існуючому маршруті № 1М зменшено на вісім одиниць, через що його піковий інтервал зросте до 21 хвилини.

Рухомий склад для нових ліній перерозподілили з інших міських маршрутів (переважно правобережних, а також на дві одиниці зменшено випуск на автобусі № 114).

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська пошкодили Південний міст у Києві. Через атаку столична влада обмежила автомобільний рух переправою та роботу «зеленої» лінії метрополітену.

Читайте також:

Теги: Київ міст громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наредепка Ольга Стефанишина описала ситуацію в Києві після ударів по мосту
Удари по Південному мосту. Нардепка розказала, як росіяни довели її до сліз
2 жовтня, 21:05
Вологість повітря у Києві становить 68 %
Якість повітря у Києві 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 08:23
Платформи метро переповнені
Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)
6 жовтня, 10:40
Наслідки пожежі у гаражному кооперативі після влучання
Обстріл Києва 7 жовтня: рятувальникам вдалося врятувати двох людей
7 жовтня, 11:38
Зеленський залучив Малюка та інших посадовців до підготовки рішень щодо Києва
Зеленський анонсував зміни в управлінні Києвом через провал підготовки до атак РФ
13 жовтня, 17:28
Наслідки удару РФ до ЖК у Києві 12 жовтня 2026 року
Вирва, згорілі авто та забиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ
13 жовтня, 12:41
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
17 жовтня, 23:27
Виток стався трохи вище рівня кріплення дротів
Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)
22 жовтня, 11:05
Квартира розташована на вул. Тичини, 21
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Березняках
26 жовтня, 16:26

Новини

У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів
Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів
У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів
У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів
Комісія Київради підтримала повернення історичної назви лікарні №18: деталі
Комісія Київради підтримала повернення історичної назви лікарні №18: деталі
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 28 хвилин
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 28 хвилин
Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі
Україна та Греція відреставрують унікальний пам’ятник XIX ст. у Києво-Печерській лаврі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua