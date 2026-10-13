Вирва, згорілі авто та забиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ

Наслідки удару РФ до ЖК у Києві 12 жовтня 2026 року

Ворожий дрон спричинив пожежу у квартирі на четвертому поверсі. До моменту прибуття перших рятувальників полум'я розповсюдилося на п'ятий поверх

Унаслідок ворожого удару по Дарницькому району Києва, що стався напередодні, загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок – за даними місцевих пабліків у соцмережах, йдеться про ЖК Seven на Осокорках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва та кадри з місця події.

Наслідки атаки

За інформацією рятувальників, ворожий дрон спричинив пожежу у квартирі на четвертому поверсі. До моменту прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів полум'я вже розповсюдилося на п'ятий поверх.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих. Ще дев'ятеро людей зазнали пошкоджень та травм різного ступеня тяжкості, їм одразу надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, на прилеглій території повністю згоріли сім автомобілів та один мотоцикл, ще декілька транспортних засобів зазнали значних пошкоджень.

На опублікованих рятувальниками фото видно масштаби руйнувань на території комплексу. Зокрема, перед будинком внаслідок падіння дрона утворилася вирва.

Вирва перед будинком фото: ДСНС Києва

Навколо місця влучання розкидано уламки, а на прилеглій парковці стоять понівечені машини. Уламками скла усіяні також літні столики вуличної кав'ярні, що розташована на першому поверсі.

Понівечені автівки фото: ДСНС Києва

Вулична кав'ярня фото: ДСНС Києва

Фасад житлового будинку вкритий чорною кіптявою.

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Ворог завдав удару по багатоповерховому житловому будинку у Києві 12 жовтня 2026 року фото: ДСНС Києва/Facebook

Вирва та понівечені фасади: що відбувається біля будинку зараз

Сьогодні зранку на місці прильоту тривають активні роботи. Місцеві мешканці та комунальні служби спільно розчищають територію від скла й сміття. Розбиті вікна тимчасово закривають плитами OSB – довкола лунають звуки електропилок та гул генераторів.

Наслідки російської атаки 12 жовтня в одному з ЖК столиці https://t.co/aZrb5wAK6w — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

На місці продовжують чергувати відповідні екстрені та комунальні служби. Нагадаємо, для допомоги постраждалим мешканцям району розгорнули мобільний штаб за адресою Дніпровська набережна, 18-Б.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.