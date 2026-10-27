Нічна атака на Київ: Кличко показав, який вигляд має Південний міст (фото)

На оприлюднених фото видно суттєві руйнування пішохідної частини мосту

Унаслідок нічного удару російськими балістичними ракетами по Києву пошкоджень зазнала інфраструктура Південного мостового переходу. Через це у столиці тимчасово закрили рух мостом та змінили графік роботи «зеленої» лінії метрополітену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Міський голова прибув на місце події та показав наслідки влучання. На оприлюднених фото видно суттєві руйнування пішохідної частини мосту: вибухом знесене перильне огородження, звисає оголена арматура, асфальтове покриття також зазнало пошкодження.

«На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий. Рух поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» на зеленій гілці метро теж призупинений», – нагадав Віталій Кличко.

Південний міст пошкоджено внаслідок ворожого удару фото: Віталій Кличко/Telegram

Наразі фахівці та комунальні служби працюють над локалізацією наслідків обстрілу, аби якнайшвидше відновити безпечний проїзд та роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого балістичного удару по столиці, пошкодивши об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад і станцію метро у кількох районах міста.