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Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)
Виток стався трохи вище рівня кріплення дротів
фото: glavcom.ua

Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа, з якої п'ють воду птахи

Уранці 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків вода струменем текла просто з електроопори. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вода знайшла вихід на висоті близько п'яти метрів – трохи вище рівня кріплення дротів
Вода знайшла вихід на висоті близько п'яти метрів – трохи вище рівня кріплення дротів
фото: glavcom.uа

Виток стався на чималій висоті – приблизно за 5 метрів від землі, трохи вище рівня кріплення дротів. Йдеться про сучасний металевий стовп. Імовірно, під ним проходять підземні водопровідні мережі.

Через порив труби вода під тиском піднялася всередині пустотілої металевої конструкції та знайшла вихід нагору у такий незвичний спосіб.

На місці аварії поступово утворюється калюжа
На місці аварії поступово утворюється калюжа
фото: glavcom.uа

Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа. Втім, пернаті мешканці району виявилися єдиними, кого ця ситуація відверто потішила: у новоствореній водоймі місцеві ворони влаштували водопій та масове купання.

Птахи купаються та п'ють воду з несподіваної водойми на Оболоні
Птахи купаються та п'ють воду з несподіваної водойми на Оболоні
фото: glavcom.uа

Кореспондент «Главкома» оперативно повідомив про виток диспетчерську службу та викликав аварійну бригаду для усунення пошкодження на мережі.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. За словами мера столиці ВІталія Кличка, старт опалювального сезону відбувається в екстремальних умовах через постійні російські обстріли інфраструктури.

Теги: аварія Київ водопостачання

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