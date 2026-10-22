Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)

Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа, з якої п'ють воду птахи

Уранці 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків вода струменем текла просто з електроопори. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вода знайшла вихід на висоті близько п'яти метрів – трохи вище рівня кріплення дротів фото: glavcom.uа

Виток стався на чималій висоті – приблизно за 5 метрів від землі, трохи вище рівня кріплення дротів. Йдеться про сучасний металевий стовп. Імовірно, під ним проходять підземні водопровідні мережі.

На місці аварії поступово утворюється калюжа фото: glavcom.uа

Через порив труби вода під тиском піднялася всередині пустотілої металевої конструкції та знайшла вихід нагору у такий незвичний спосіб.

Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа. Втім, пернаті мешканці району виявилися єдиними, кого ця ситуація відверто потішила: у новоствореній водоймі місцеві ворони влаштували водопій та масове купання.

Птахи купаються та п'ють воду з несподіваної водойми на Оболоні фото: glavcom.uа

Кореспондент «Главкома» оперативно повідомив про виток диспетчерську службу та викликав аварійну бригаду для усунення пошкодження на мережі.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. За словами мера столиці ВІталія Кличка, старт опалювального сезону відбувається в екстремальних умовах через постійні російські обстріли інфраструктури.