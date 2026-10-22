Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)
Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа, з якої п'ють воду птахи
Уранці 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків вода струменем текла просто з електроопори. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Виток стався на чималій висоті – приблизно за 5 метрів від землі, трохи вище рівня кріплення дротів. Йдеться про сучасний металевий стовп. Імовірно, під ним проходять підземні водопровідні мережі.
Навколо стовпа вже утворилася чимала калюжа. Втім, пернаті мешканці району виявилися єдиними, кого ця ситуація відверто потішила: у новоствореній водоймі місцеві ворони влаштували водопій та масове купання.
Кореспондент «Главкома» оперативно повідомив про виток диспетчерську службу та викликав аварійну бригаду для усунення пошкодження на мережі.
Нагадаємо, 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. За словами мера столиці ВІталія Кличка, старт опалювального сезону відбувається в екстремальних умовах через постійні російські обстріли інфраструктури.
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