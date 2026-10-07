Обстріл Києва 7 жовтня: рятувальникам вдалося врятувати двох людей

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район

Рятувальники ліквідували наслідки нічного масованого обстрілу столиці та оприлюднили фотографії з місць влучань. Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще двох вдалося врятувати. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком»

Згорілі автівки у гаражному кооперативі у Дарницькому районі фото: ДСНС Києва

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де на території гаражного кооперативу спалахнула пожежа на площі 200 кв. м. Саме під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих, а також врятували двох осіб із зони небезпеки.

Рятувальники продовжують проливати поодинокі осередки тління фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Крім того, у Подільському районі столиці через ворожий удар виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. Наразі на всіх місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, вибухотехніки та інші екстрені служби.

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На місцях влучань працюють всі відповідні служби фото: ДСНС Києва/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ та область перебували під масованим комбінованим ударом балістичними ракетами та дронами. У столиці внаслідок влучання на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє цивільних чоловіків.

Також унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс».