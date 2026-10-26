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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Березняках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Березняках
Квартира розташована на вул. Тичини, 21
фото: olx.ua

Проспект Павла Тичини розташований у Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Березняки

Поки середня вартість оренди однокімнатного житла в столиці тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку нерухомості продовжують з'являтися доступні варіанти. «Главком» знайшов у Дніпровському районі Києва пропозицію за 5 тис. грн на місяць – це один із найдешевших варіантів у лівобережній частині міста, де до того ж дозволяють проживання з домашніми улюбленцями.

Оселя розташована на Березняках за адресою: проспект Павла Тичини, 21. Орендодавці оцінюють оренду житла у 5 тис. грн на місяць (додатково сплачуються комунальні послуги).

Оголошення на сайті olx.ua
Оголошення на сайті olx.ua
Скриншот

Помешкання загальною площею 38 кв. м розташоване на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку, є балкон. Площа кухні становить 7 кв. м. У квартирі виконано косметичний ремонт.

На кухні встановлено металопластикові вікна, з кухні є вихід на балкон
На кухні встановлено металопластикові вікна, з кухні є вихід на балкон
фото: olx.ua
Кухня обладнана газовою плитою
Кухня обладнана газовою плитою
фото: olx.ua

На відміну від багатьох ультрабюджетних пропозицій, ця квартира здається з необхідними меблями, що дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат на облаштування простору.

У квартирі є ліжко, що доволі рідко трапляється в однокімнатних квартирах
У квартирі є ліжко, що доволі рідко трапляється в однокімнатних квартирах
фото: olx.ua

Головною особливістю цієї пропозиції є лояльність до власників тварин. За умовами оголошення, господарі готові заселити орендарів із домашніми улюбленцями – зокрема, дозволено проживання із середнім собакою (вагою до 25 кг).  

Санвузол у квартирі роздільний, є ванна
Санвузол у квартирі роздільний, є ванна
фото: olx.ua

Локація будинку має розвинену інфраструктуру: у радіусі до 500 метрів розташовані дитячий садок, школа, ринок, магазини, кіоски та зупинки громадського транспорту. До станції метро «Лівобережна» можна дістатися за 10 хвилин транспортом. 

Проспект Павла Тичини розташований у Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Березняки. Пролягає від Дніпровської набережної до Березняківської вулиці. Прилучаються вулиця Юрія Шумського і бульвар Амвросія Бучми. Проспект виник у другій половині 1950-х років під назвою Нова вулиця, з 1957 року – Тельбинська вулиця. Сучасна назва на честь поета Павла Тичини – з 1968 року.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує  оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

До слова, Мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський.

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Теги: Київ оренда квартира

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