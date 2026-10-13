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Зеленський анонсував зміни в управлінні Києвом через провал підготовки до атак РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський анонсував зміни в управлінні Києвом через провал підготовки до атак РФ
Зеленський залучив Малюка та інших посадовців до підготовки рішень щодо Києва
фото: ОП

Президент заявив, що столиця відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості

Президент України Володимир Зеленський готує зміни в управлінні Києвом через незадовільне виконання столицею планів стійкості до російських атак. Київ відстає за цими показниками навіть від прикордонних та прифронтових областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що напередодні під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заслухав доповіді про виконання планів стійкості міст та областей. «Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань шахедів бувають відключення електрики та води в значній частині столиці», – наголосив президент.

За словами Зеленського, 13 жовтня він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських заходів, які мають прискорити реалізацію плану стійкості Києва та посилити підтримку мешканців столиці.

Глава держави повідомив, що вже обговорив можливі рішення з представниками сектору безпеки, бізнесу та місцевого самоврядування. Зокрема, консультації відбулися з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. «Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності оперативно реагувати на безпекові загрози та забезпечувати виконання ухвалених рішень. Серед пріоритетів він назвав захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури Києва, координацію дій з урядом та військовими, а також перегляд підходів до управління столицею.

«Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення», – підсумував глава держави. Водночас Зеленський поки не уточнив, про які саме управлінські зміни йдеться та коли вони можуть бути оголошені.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський дорікнув київській міській владі через майже повне невиконання заходів, передбачених планом стійкості. Президент наголосив, що затягування робіт є неприпустимим, а відповідальність за їх виконання несуть Міністерство інфраструктури та обласні адміністрації.

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Теги: Київ Володимир Зеленський столиця місцева влада

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