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У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)
На вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння
фото: скріншот з відео

Поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула на місці внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки

У Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинула 12-річна дівчинка. Про це повідомляє поліція Києва.

«Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики», – зазначили в поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула на місці внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Правоохоронці з’ясовують обставини.

Нагадаємо, у Києві дві неповнолітні дівчини вистрибнули з даху недобудови.

До слова, 2 жовтня, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра.

Теги: дитина Київ смерть поліція

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