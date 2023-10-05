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У Києві змінено автобусний маршрут, що сполучає Оболонь та Троєщину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві змінено автобусний маршрут, що сполучає Оболонь та Троєщину
У Києві змінинено маршрут автобусів з Деснянського району на Оболонь
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Маршрут автобусів №73 зазнав змін заради оптимізації мережі міського наземного транспорту

«Київпастранс» з 1 жовтня змінив маршрут автобусів №73. Пояснюють це оптимізацією маршрутної мережі міського наземного транспорту та бажанням покращити транспортне обслуговування пасажирів. Про це повідомила пресслужба Київради.

Зокрема, рух автобусів відтепер організовано за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку «Азов» – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).

У Києві змінено автобусний маршрут, що сполучає Оболонь та Троєщину фото 1

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. 

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Киянам ж таке нововведення не дуже припало до душі.

Нещодавно Київрада виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. Як пояснив мер столиці Віталій Кличко, ціна поїздки 8 грн давно не відповідає собівартості проїзду, а оскільки столиця не підвищує вартість проїзду, а транспортним підприємствам працювати треба, то Київ мусить забезпечити їм таку можливість.

Теги: Троєщина автобус громадський транспорт Київ

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