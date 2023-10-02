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Ющенко повідомив про смерть близького друга – народного артиста Андрія Вереса

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ющенко повідомив про смерть близького друга – народного артиста Андрія Вереса

Віктор Ющенко: «Не стало мого друга, душі української пісні – народного артиста України Андрія Вереса»

На 69 році життя помер народний артист України Андрій Верес, який чимало сил поклав на відродження та підтримку потенціалу української музики та української пісні.  Про смерть діяча культури повідомив третій президент України Віктор Ющенко.

«Не стало мого друга, душі української пісні – народного артиста України Андрія Вереса», – написав Ющенко.

Ющенко нагадав, що Андрій Верес засновував і вирощував до вищої майстерності численні творчі гурти, долучився до створення відомого в світі ансамблю «Калина», створив 1989 року й був художнім керівником славнозвісного чоловічого гурту «Козацькі забави», в останні роки опікувався ще і місцевим жіночим хором «Перлина Петропавлівки».

Ющенко повідомив про смерть близького друга – народного артиста Андрія Вереса фото 1

Очолював Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

«Завдяки його ентузіазму, українська пісня відроджувалася на Київщині з кінця 1980-х років та збирала оплески у десятках країнах світу до останніх днів його активного творчого життя – від Польщі, Нідерландів та Великої Британії до Перу, Еквадору чи Південної Кореї. Його музична дипломатія зробила багато для інтересу до України, для її сприйняття у світі як країни талановитої, батьківщини унікальної культури з міцним корінням», – зазначив Ющенко.

Андрій Верес народився 27 грудня 1955 року  у місті Біла Церква, що на Київщині.

Раніше повідомлялося, що актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби. 

Теги: дипломатія Віктор Ющенко смерть театр артист президент пісня народний артист

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