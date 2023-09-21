Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа

В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО

У ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.



Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кличко заявив, що вибухи пролунали в Дарницькому районі столиці – всі служби їдуть на місце.

Також виклик зафіксовано у Голосіївському районі. В КМВА підтвердили інформацію, додавши, що внаслідок роботи ППО в цих районах відбулося падіння уламків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу, пожежі немає. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Є звернення до медиків. В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Зокрема Кличко повідомив, що в деяких районах Святошинського району зникло світло і вода. Екстренні служби працюють.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи.

Також вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.