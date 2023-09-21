Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
фото: glavcom.ua

В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО

У ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.
 
Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Кличко заявив, що вибухи пролунали в Дарницькому районі столиці – всі служби їдуть на місце.

Також виклик зафіксовано у Голосіївському районі. В КМВА підтвердили інформацію, додавши, що внаслідок роботи ППО в цих районах відбулося падіння уламків.

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу, пожежі немає. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Є звернення до медиків. В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Зокрема Кличко повідомив, що в деяких районах Святошинського району зникло світло і вода. Екстренні служби працюють.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи

Також вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зокрема близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Теги: Віталій Кличко Київ уламки ракет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Хостікоєв (ліворуч) працює у театрі Франка з 1980 року, Дмитро Богомазов (праворуч) – з 2017-го
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
27 серпня, 09:53
Денис пройшов навчання у Великій Британії
Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука
22 серпня, 09:00
Проїзд огороджено конусами, також на дорозі чергує патрульна поліція
У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух
30 серпня, 09:13
Заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи
Заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи
30 серпня, 12:10
Національний тенісний центр хочуть організувати на базі «Льодового стадіона» на проспекті Академіка Глушкова, 9
Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн
31 серпня, 17:04
Літо 2023 року зайняло шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року
Спекотне літо в Києві: встановлено 13 температурних рекордів
5 вересня, 07:30
Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
27 серпня, 07:32
Михайло звільняв Харківщину та Донеччину
Захищав Україну попри інвалідність та поранення. Згадаймо Михайла Реуцького
8 вересня, 09:00
Кличко обговорив із мером Берліна Вегнером подальшу допомогу та передачу Києву міських автобусів та комунальної техніки
Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
14 вересня, 19:20

Новини

Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України
У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України
Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)
Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)
Здобув п’ять вищих освіт у 24 роки: у Києві зареєстровано рекорд
Здобув п’ять вищих освіт у 24 роки: у Києві зареєстровано рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
56K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
32K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
19K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
16K
Контрнаступ: провал чи успіх?

Новини

В Україні вдруге з початку доби лунає повітряна тривога
Сьогодні, 07:17
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту