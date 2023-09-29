У Києві біля Русанівської набережної чоловік незаконно спиляв дерева (фото)

Киянин зрізав два здорових дерева на Русанівській косі

На порушника складено адміністративний протокол й відкрито провадження по факту знищення зелених насаджень

На лівому березі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який зрізав два здорових дерева на Русанівській косі. Одне з дерев знищено повністю, інше пошкоджено. Про це повідомило Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

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У середу, 27 вересня, місцеві почули, як хтось рубить дерева й одразу викликали поліцію та представників екоінспекції. Після приїзду правоохоронців виявилося, що киянин рубав вільху та ясень.

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Киянин зрізав два здорових дерева на Русанівській косі фото: КП по УЗН Дніпровського району

Як зазначили комунальники дерева були здоровими та мали стовбури діаметром 30 та 20 см. Навіщо чоловік зрізав зелені насадженні невідомо.

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На порушника складено адміністративний протокол й відкрито провадження по факту знищення зелених насаджень. Наразі слідство триває.

Комунальники кажуть, що минулого місяця на цій ділянці невідомі знищили шість дерев.

Нагадаємо, невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Шухевича у Дніпровському районі Києва. Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, багато з яких вже почали засихати.

Раніше у Києві невідомі намагалися знищити 200-річні дуби.