Ракетна атака на Київ: скільки знищено ворожих цілей

Попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55

У ніч проти 21 вересня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. У небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей. Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У КМВА повідомляють, що попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.

«Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних)», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці.

В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Зазначається, що столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення, тобто півтора місяці безперервної тривоги.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сім постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.