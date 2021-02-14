Мережа «Сільпо» з любов'ю потролила своїх конкурентів (фото)

Оригінальні банери розмістили в столиці напередодні Дня всіх закоханих

В Києві мережа супермаркетів «Сільпо» на бордах зізналася в коханні своїм конкурентам.

Фото бордів торгівельна мережа опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Оригінальні банери розмістили в столиці напередодні Дня всіх закоханих.

Так співробітники маркету вирішили висловити свої почуття з нагоди свята.

«Наші серця наповнені теплом, яким так і хочеться поділитися з тими, кого ми любимо. Просто тут і зараз... А іноді любов зустрічається у зовсім несподіваних місцях. Ми зізнаємося у своїх почуттях «АТБ», «Біллі» та «Еко-маркету». А ще – любим «Форі», «Фоззі» і «Великій кишені», чудовим «Варусу», «Новусу», «Трашу», «Ашану», «Гудвайну», «Метро» та іншим мережам по всій Україні. Ви всі надихаєте, зачаровуєте і закохуєте в себе. Кожен із вас заслуговує на щиру, безмежну й віддану любов. Знайте – «Сільпо» loves You!», – зазначили в дописі.

Також торгівельна мережа зізналася у кохання до своїх покупців та працівників.

«Любимо кожного нашого гостя. За ваші посмішки, які видно навіть за масками. За вашу відданість передбаченням на чеках. За те, що разом із вами так цікаво пізнавати світ смаків. Заходьте до «Сільпо», щоб на власні вуха почути слова любові – просто зараз вони лунають по нашому радіо. Любимо кожного, хто працює в «Сільпо». Ви – герої наших днів, які трудяться щодня попри будь-які негаразди планетарного масштабу. Любимо вас за талант і наполегливість, за маленькі дива, які здійснюєте щодня. Обіймаємо і не відпускаємо», - написали в торгівельній мережі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День усіх закоханих, а віряни вшановують пам'ять Святого Валентина.