Митники в «Борисполі» затримали сотні кілограмів контрафактних Louis Vuitton, Tommy Hilfiger та Moncler

Всього затримано 205 кг турецьких «оригіналів»

Неймовірну кількість одягу київські митники виявили при скануванні багажу пасажирів зі стамбульського рейсу, звернувши увагу що всі дев’ять валіз належать одному громадянину.

В зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» на «зеленому коридорі» київські митники зупинили громадянина Азербайджану з дев’ятьма валізами одягу загальною вагою 205 кг, які він намагався ввезти в Україну без оподаткування.

Даний авіапасажир, який має дозвіл на проживання в Україні, прилетів зі Стамбулу в аеропорт «Бориспіль» і мав трансфером відлітати далі до Одеси.

Після повернення з-за кордону для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему «зелений коридор». Цим вибором чоловік гарантував відсутність у нього товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент €1000. Саме на цю суму українським законодавством дозволено ввозити товари (крім підакцизних) без письмового декларування та сплати передбачених законодавством митних платежів.

Письмової декларації іноземець не заповнював, за консультацією перед початком митного контролю не звертався.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

351 одиницю одягу (светри, пальто) та сумки з логотипами «Louis Vuitton», «Tommy Hilfiger», «Moncler», «Fendi», «Prada», «Calvin Klein» тощо вилучено до винесення судом рішення у справі.

Нагадаємо, СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників.

Як повідомлялося, 23 січня в аеропорту «Бориспіль» митники вилучили унікальні брили контрабандного бурштину.