У Києві за добу виявили 208 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві на коронавірус захворіли за минулу добу 208 людей. 14 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«208 людей захворіли на коронавірус минулої доби в столиці. Померли 14 киян. Усього за період пандемії в місті 2657 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 137 864», – повідомив Кличко.

Захворіли: 112 жінок віком від 22 до 89 років, 77 чоловіків віком від 19 до 79 років. А також 12 дівчаток віком від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Одужали минулої доби 1765 людей. Загалом коронавірус подолали 93 834 киянина.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 61, Дніпровському – 34 та в Оболонському – 27 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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