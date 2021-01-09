У Києві за минулу добу виявили 344 випадки коронавірусу

За минулу добу у столиці померло 15 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

За минулу добу в Києві виявлено 344 хворих на Covid-19, 15 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«У Києві минулої доби виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 116813», – написав Кличко.

Він уточнив, що захворіли 188 жінок віком від 18 до 81 року; 142 чоловіки віком від 18 до 82 років; 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років. Серед хворих – 17 медиків.

За словами міського голови, за добу госпіталізували 23 нових пацієнтів, решта на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко поінформував, що одужали за добу 448 киян, а загалом від початку пандемії недугу здолали 42784 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (120), Печерському (46) та Дніпровському (36), зазначив він.

Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

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