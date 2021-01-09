У Києві за минулу добу виявили 344 випадки коронавірусу
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
За минулу добу в Києві виявлено 344 хворих на Covid-19, 15 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«У Києві минулої доби виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 116813», – написав Кличко.
Він уточнив, що захворіли 188 жінок віком від 18 до 81 року; 142 чоловіки віком від 18 до 82 років; 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років. Серед хворих – 17 медиків.
За словами міського голови, за добу госпіталізували 23 нових пацієнтів, решта на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко поінформував, що одужали за добу 448 киян, а загалом від початку пандемії недугу здолали 42784 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (120), Печерському (46) та Дніпровському (36), зазначив він.
Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2411 осіб;
- летальних випадків – 80;
- одужало – 7961 особа;
- здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).