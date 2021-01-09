Мережа вибухнула яскравими фотожабами на тотальний локдаун в Україні

В Україні з 8 січня ввели тотальний локдаун, який триватиме до 24 січня

Запровадження карантину позначилося, в тому числі й на роботі супермаркетів та магазинів. Під заборону потрапила низка цілком несподіваних товарів.

Тотальний локдаун в Україні, надихнув жартівників з мережі на креатив.

Посилений карантин в Україні почав діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня. Відповідну постанову оприлюднив після наради у президента Кабінет міністрів. Відповідно до ухваленого документа, з 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься робота кафе, ресторанів, барів (крім доставлення та замовлень на винос).

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