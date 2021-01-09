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    Здоров'я

    Оперативні дані: за добу виявлено 4846 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби госпіталізовано 2411 особи - Оперативні дані: за добу виявлено 4846 нових випадків коронавірусу
    Минулої доби госпіталізовано 2411 особи

    За минулу добу від коронавірусу померло 80 осіб

    За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2411 осіб;
    • летальних випадків – 80;
    • одужало – 7961 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1110015 осіб;
    • одужало – 786306 осіб;
    • летальних випадків – 19668;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5752190.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

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    Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2402 особи;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5131 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).
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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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