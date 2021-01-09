Оперативні дані: за добу виявлено 4846 нових випадків коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу померло 80 осіб

За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1110015 осіб;

одужало – 786306 осіб;

летальних випадків – 19668;

проведено ПЛР-тестувань – 5752190.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).

Читайте також: