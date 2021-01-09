Оперативні дані: за добу виявлено 4846 нових випадків коронавірусу
За минулу добу від коронавірусу померло 80 осіб
За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2411 осіб;
- летальних випадків – 80;
- одужало – 7961 особа;
- здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1110015 осіб;
- одужало – 786306 осіб;
- летальних випадків – 19668;
- проведено ПЛР-тестувань – 5752190.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).