У Києві за підкуп виборців поліція затримала спостерігача від однієї з партій



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Поліцейські вилучили у спостерігача списки виборців і гроші Фото ілюстративне

Чоловік мав так звані «списки» з даними громадян, які мали б віддати свій голос за конкретного депутата

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від громадянина про те, що на вулиці Бальзака невідомий ймовірно здійснював підкуп виборців. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Правоохоронці опитали заявника та встановили особу, причетну до правопорушення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«З’ясувалось, що спостерігач від депутата обіцяв перерахунок коштів на банківські картки виборців за їх «голос» на користь конкретного кандидата. Ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При собі він мав списки з персональними даними громадян. Поліцейські вилучили виявлені речові докази на місці події, у тому числі гроші та канцелярію», - розповів начальник слідчого відділу Деснянського управляння поліції Станіслав Сєрєбряк.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні. На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Найбільше повідомлень про порушень було в Києві.