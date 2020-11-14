Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 12524 людей

За минулу добу одужали 4962 особи

В Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

Також відомо, що одужали 6 155 осіб (у попередній день 6 235), а 172 – померло від ускладнень (вчора 198 людей).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 листопада в країні, захворіло – 512 652 особи, одужало – 233 849 осіб, летальних випадків – 9 317, проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.