У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)
Локації продуктових ярмарок, де торгуватимуть в столиці протягом цих вихідних
В Києві цими вихідними працюватимуть сільськогосподарські продуктові ярмарки. Про це інформує Київська міської державної адміністрації.
За даними столичної влади, продуктові ярмарки відбудуться у кількох районах міста. Мерія оприлюднила перелік локацій, де торгуватимуть підприємці цими вихідними.
18 лютого (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- у Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
- в Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
19 лютого (неділя) у:
- у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, що на час роботи ярмарок столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема).
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