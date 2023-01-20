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У Києві збільшено генерацію енергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві збільшено генерацію енергії
фото ілюстративне

На завтра маємо обмеження по Києву в 927МВт на день (615МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі

Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції. У зв’язку з цим вдалося дещо збільшити генерацію в системі. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«На завтра маємо обмеження по Києву в 927МВт на день (615МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі. На Дніпро і область маємо 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі), буде закрито 51% потреби», – йдеться в повідомленні.

Коваленко детальніше розповів про джерела генерації електроенергії в Україні. 

«Гідро/гідроакумуляційні електростанції – це досить недороге джерело електроенергії, мають невичерпний ресурс, на який не потрібно витрачати кошти. Ці станції є досить екологічними. Але не можуть виробляти світло безперервно. ГЕС можуть оперативно пристосовуватися до потреб ринку та попиту, збільшуючи чи зменшуючи виробництво. Тобто балансувати. Також їх використовують для запуску системи. Але їм потрібен час на відновлення рівня води, коли їх потужно експлотують», – йдеться в повідомленні.

Теплоелектростанції. Для їх роботи потрібно паливо: вугілля, газ тощо. Електроенергія, вироблена ТЕС/ТЕЦ є досить дорогою. Вони генерують значні обсяги електроенергії, також використовуються для балансування ринку. І зрозуміло їх робота не залежить від зовнішніх чинників. 

Атомні електростанції мають генератор у вигляді реактора, працюють на ядерному паливі. Є дорогими у будівництві, потребують значного ресурсу в обслуговуванні. Виробляють значні обсяги електроенергії, яка є відносно недорогою. Через особливості виробництва є досить негнучкими, не можуть швидко змінити обсяги електроенергії, що виробляється.

Вітрові та сонячні електростанції потребують спеціальних умов використання та роботи. Часто є ресурсомісткими. Та електроенергія, яку вони виробляють, – недорога. Зрозуміло що дуже сильно залежать від зовнішніх чинників.

Раніше енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла.

Теги: Київ електроенергія генератор

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