Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)

Наразі в столицю вже доставлено 26 генераторів

«Київводоканал» отримав від міжнародної гуманітарної організації ЮНІСЕФ генератори, які забезпечать енергетичну систему міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Глава столиці також опублікував відео про те, як працюватимуть нові генератори.

«Загальна кількість отриманих від ЮНІСЕФ генераторів – 35, наразі в столицю вже доставили 26 генераторів. Ще дев’ять передадуть невдовзі. У випадку обстрілів та пошкоджень критичної інфраструктури генератори підключатимуть до невеликих водопровідних станцій та артезіанських свердловин Троєщини та Оболоні. Це дасть можливість забезпечити водою ці житлові масиви, – зазначив мер.

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Щоправда, за словами Кличка, через відсутність електроенергії і тиску в системі вода може не доходити на верхні поверхи багатоквартирних будинків, адже її подача все ж залежить від роботи насосів, які працюють від електрики.

Кличко подякував організації ЮНІСЕФ і всім міжнародним партнерам, які допомагають Києву та Україні вистояти в умовах варварської війни, з якою вдерлася Росія.

Раніше повідомлялося, що столиця завчасно замовила виробництво пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій.