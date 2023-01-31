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Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
фото: kyiv.klichko.org

Наразі в столицю вже доставлено 26 генераторів

«Київводоканал» отримав від міжнародної гуманітарної організації ЮНІСЕФ генератори, які забезпечать енергетичну систему міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Глава столиці також опублікував відео про те, як працюватимуть нові генератори.

«Загальна кількість отриманих від ЮНІСЕФ генераторів – 35, наразі в столицю вже доставили 26 генераторів. Ще дев’ять передадуть невдовзі. У випадку обстрілів та пошкоджень критичної інфраструктури генератори підключатимуть до невеликих водопровідних станцій та артезіанських свердловин Троєщини та Оболоні. Це дасть можливість забезпечити водою ці житлові масиви, – зазначив мер.

Щоправда, за словами Кличка, через відсутність електроенергії і тиску в системі вода може не доходити на верхні поверхи багатоквартирних будинків, адже її подача все ж залежить від роботи насосів, які працюють від електрики.

Кличко подякував організації ЮНІСЕФ і всім міжнародним партнерам, які допомагають Києву та Україні вистояти в умовах варварської війни, з якою вдерлася Росія.

Раніше повідомлялося, що столиця завчасно замовила виробництво пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій.

Теги: відео столиця водопостачання Київводоканал Віталій Кличко росія

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