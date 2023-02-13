Київське метро під час тривог стане комфортнішим: про що йдеться

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово

У київському метрополітені 18 підземних станцій облаштовано додатковими модульними лавами, які використовуються під час повітряної тривоги. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«На одному такому сидінні може розміститися до чотирьох людей. Крім того, у випадку тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка», – йдеться в повідомленні.

Сидіння розміщено на станціях: «Академмістечко», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Голосіївська», «Деміївська», «Палац «Україна», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Тараса Шевченка», «Сирець», «Лук’янівська», «Кловська», «Дружби народів», «Позняки» та «Харківська».

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У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Прохід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці.

Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, триває 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.