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Київське метро під час тривог стане комфортнішим: про що йдеться

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київське метро під час тривог стане комфортнішим: про що йдеться
КМДА

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово

У київському метрополітені 18 підземних станцій облаштовано додатковими модульними лавами, які використовуються під час повітряної тривоги. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«На одному такому сидінні може розміститися до чотирьох людей. Крім того, у випадку тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка», – йдеться в повідомленні.

Сидіння розміщено на станціях: «Академмістечко», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Голосіївська», «Деміївська», «Палац «Україна», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Тараса Шевченка», «Сирець», «Лук’янівська», «Кловська», «Дружби народів», «Позняки» та «Харківська».

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Прохід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

  • при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ-посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці.

Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, триває 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Теги: тривога війна Київ метро

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