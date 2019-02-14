З України видворили кримінального авторитета «Тахіра»



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Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

У 2007 році злодій вчинив в Україні низку тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі - умисне вбивство із корисливих мотивів у складі злочинної групи

Хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько «Тахір». Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

«Працівники кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками обласного управління державної міграційної служби видворили за межі України небезпечного кримінального злодія на прізвисько «Тахір», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що цей 31-річний чоловік є громадянином сусідньої держави. Так, у 2007 році він вчинив на території України низку тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі - умисне вбивство із корисливих мотивів у складі злочинної групи.

Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

«Зловмисника засудили до позбавлення волі, але, як стало відомо правоохоронцям, під час відбування покарання у виправній установі Хмельницької області на шлях виправлення він не став. Натомість, навіть планував після звільнення з місць позбавлення волі продовжити свою злочинну діяльність на території України», - повідомили у поліції.

Правоохоронні органи прийняли рішення про примусове повернення чоловіка до країни його походження. Окрім того, стосовно чоловіка застосовано заборону подальшого в’їзду в Україну строком на три роки.