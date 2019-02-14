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    З України видворили кримінального авторитета «Тахіра»

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    З України видворили кримінального авторитета «Тахіра»
    Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

    У 2007 році злодій вчинив в Україні низку тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі - умисне вбивство із корисливих мотивів у складі злочинної групи

    Хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько «Тахір». Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    «Працівники кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками обласного управління державної міграційної служби видворили за межі України небезпечного кримінального злодія на прізвисько «Тахір», - йдеться у повідомленні.

    У поліції поінформували, що цей 31-річний чоловік є громадянином сусідньої держави. Так, у 2007 році він вчинив на території України низку тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі - умисне вбивство із корисливих мотивів у складі злочинної групи.

    Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області
    Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

    «Зловмисника засудили до позбавлення волі, але, як стало відомо правоохоронцям, під час відбування покарання у виправній установі Хмельницької області на шлях виправлення він не став. Натомість, навіть планував після звільнення з місць позбавлення волі продовжити свою злочинну діяльність на території України», - повідомили у поліції.

    Правоохоронні органи прийняли рішення про примусове повернення чоловіка до країни його походження. Окрім того, стосовно чоловіка застосовано заборону подальшого в’їзду в Україну строком на три роки.

    кримінал вбивство поліція чоловік
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