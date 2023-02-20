Столична влада визначилася з місцями проведення продуктових ярмарок (адреси)

Цього тижня у столиці триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки

З 20 лютого до 26 лютого в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

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Зокрема, 21 лютого (вівторок) ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

22 лютого (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул.Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

23 лютого (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта.

24 лютого (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка

Глушкова, 25-53;

Глушкова, 25-53; у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу),

вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та

вул. Богдана Хмельницького, 94.

25 лютого (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);

у Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 лютого (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.