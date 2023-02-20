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У Києві оголошено штормове попередження

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві оголошено штормове попередження
В столиці очікується погіршення погодних умов
фото з відкритих джерел

Сьогодні у столиці до кінця доби утримуватимуться пориви вітру до 15-18 м/с

До кінця доби 20 лютого в Києві утримуватимуться пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Також пориви вітру очікуються протягом доби 21 лютого – 17-22 м/с. Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
I рівень небезпечності, жовтий
I рівень небезпечності, жовтий
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

До слова, сьогодні, 20 лютого, у восьми областях оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, на заході Україні очікуються сильні пориви вітру.

Вдень у західній частині пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Теги: прогноз погоди Київ шторм вітер

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