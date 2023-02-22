Комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса
Ремонтні роботи здійснюються цілодобово
Працівники КП «Київтеплоенерго», а саме районний підрозділ теплових мереж «Святошино», проводять заміну тепломереж центрального опалення та гарячого водопостачання між житловими будинками на проспекті Леся Курбаса. Вони були прокладені 50 років тому, в середньому тут усували 8 пошкоджень в рік. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».
На ділянці прокладають 100 м гнучких пластикових попередньо ізольованих армованих труб швейцарського виробництва. Їхній термін експлуатації становить 49 років.
Ремонтні роботи здійснюються цілодобово з мінімальним відключенням теплопостачання у споживачів. Для цього працівники «Київтеплоенерго» спочатку монтують нові мережі, потім роблять переключення та демонтаж старих.
Заміна мережі на цій ділянці покращить якість теплопостачання для 826 киян та одного з найбільших в Україні дитячих закладів – Центру позашкільної роботи Святошинського району, який об’єднує 5 тисяч дітей.
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