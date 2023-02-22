Комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса

Ремонтні роботи здійснюються цілодобово

Працівники КП «Київтеплоенерго», а саме районний підрозділ теплових мереж «Святошино», проводять заміну тепломереж центрального опалення та гарячого водопостачання між житловими будинками на проспекті Леся Курбаса. Вони були прокладені 50 років тому, в середньому тут усували 8 пошкоджень в рік. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На ділянці прокладають 100 м гнучких пластикових попередньо ізольованих армованих труб швейцарського виробництва. Їхній термін експлуатації становить 49 років.

Ремонтні роботи здійснюються цілодобово з мінімальним відключенням теплопостачання у споживачів. Для цього працівники «Київтеплоенерго» спочатку монтують нові мережі, потім роблять переключення та демонтаж старих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заміна мережі на цій ділянці покращить якість теплопостачання для 826 киян та одного з найбільших в Україні дитячих закладів – Центру позашкільної роботи Святошинського району, який об’єднує 5 тисяч дітей.