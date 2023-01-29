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Кільцева електричка у столиці вибилася із графіку: деталі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кільцева електричка у столиці вибилася із графіку: деталі
Затримується рух столичної кільцевої електрички
фото з відкритих джерел

Затримується один з електропоїздів поблизу ст. Зеніт у напрямку ст. Почайна

У неділю, 29 січня, Київська кільцева електричка затримується поблизу станції «Зеніт» у напрямку «Почайна». Про це йдеться в повідомленні Kiyv Citу Expres у Телеграм.

«Затримується один з наших електропоїздів поблизу ст. Зеніт у напрямку ст. Почайна», – йдеться в повідомленні

В Telegram-каналі, нагадали, що гуляння по коліях у нетверезому стані – «погана ідея навіть для недільного ранку».

У Телеграмі залізничників також нагадують, що попри всі обставини, 20 станцій по всьому Києву до послуг киян, розклад і перелік станцій – у чат-боті Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Теги: Telegram Київ

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